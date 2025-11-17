DAIICHI KENSETSU stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DAIICHI KENSETSU hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 71,89 JPY, nach 50,16 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 13,84 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DAIICHI KENSETSU 13,19 Milliarden JPY umgesetzt.

