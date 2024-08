DAIICHI KIGENSO KAGAKU-KOGYO: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

DAIICHI KIGENSO KAGAKU-KOGYO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.08.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2024 abgelaufen war.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DAIICHI KIGENSO KAGAKU-KOGYO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,43 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 8,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

