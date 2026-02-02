|
02.02.2026 06:31:29
DAIICHI SANKYO: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
DAIICHI SANKYO gab am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 3,62 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DAIICHI SANKYO 3,18 Milliarden USD umgesetzt.
