DAIICHI SANKYO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

DAIICHI SANKYO hat am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 37,72 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DAIICHI SANKYO noch ein Gewinn pro Aktie von 46,03 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 574,74 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 474,60 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at