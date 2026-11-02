DAIICHI SANKYO öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

DAIICHI SANKYO veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DAIICHI SANKYO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,72 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 3,40 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at