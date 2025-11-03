DAIICHI SANKYO stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

DAIICHI SANKYO hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 24,52 JPY. Im Vorjahresviertel waren 32,23 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 446,55 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 500,76 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at