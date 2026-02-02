|
DAIICHI SANKYO stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
DAIICHI SANKYO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 46,79 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DAIICHI SANKYO ein EPS von 32,82 JPY je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat DAIICHI SANKYO mit einem Umsatz von insgesamt 558,11 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 484,84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 15,11 Prozent gesteigert.
