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13.05.2026 06:31:29
DAIICHI SANKYO vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
DAIICHI SANKYO hat am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23,10 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 46,31 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 589,59 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 13,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 518,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
DAIICHI SANKYO hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 140,44 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 155,96 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2 123,05 Milliarden JPY, während im Vorjahr 1 886,26 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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