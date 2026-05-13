DAIICHI SANKYO: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

DAIICHI SANKYO hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 3,76 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DAIICHI SANKYO 3,40 Milliarden USD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,930 USD beziffert, während im Vorjahr 1,02 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 14,09 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 12,37 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at