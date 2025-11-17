|
17.11.2025 06:31:29
DAIICHI verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
DAIICHI hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 13,08 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 26,31 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,22 Prozent auf 15,25 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 86,85 JPY. Im Vorjahr hatte DAIICHI 125,23 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat DAIICHI 59,16 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,92 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 52,39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
