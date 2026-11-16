DAIICHI: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

DAIICHI hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 56,37 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 13,08 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 15,63 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,25 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 22,29 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 86,85 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat DAIICHI im vergangenen Geschäftsjahr 62,52 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DAIICHI 59,16 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at