Daiichikosho: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Daiichikosho hat sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 34,10 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daiichikosho 37,42 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 40,12 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 42,14 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at