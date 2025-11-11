Daiichikosho mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Daiichikosho hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 25,15 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 58,48 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 39,72 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 37,44 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at