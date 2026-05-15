Daiichikosho: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Daiichikosho hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 60,35 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 44,71 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daiichikosho im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 40,54 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 38,58 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 153,38 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 172,56 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 162,95 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 153,02 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at