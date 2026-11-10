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10.11.2026 06:31:29
Daiichikosho: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Daiichikosho präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 35,86 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Daiichikosho 25,15 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 39,72 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 43,26 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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