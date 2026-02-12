|
12.02.2026 06:31:29
Daikaffil Chemicals India: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Daikaffil Chemicals India hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,63 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,600 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,7 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 58,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,0 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
