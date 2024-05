Daikaffil Chemicals India legte Quartalsergebnis vor

Daikaffil Chemicals India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.05.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2024 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,58 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,040 INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 3,170 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -4,010 INR je Aktie erzielt worden.

