Daiken gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Daiken hat sich am 09.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,99 JPY. Im Vorjahresviertel waren -3,450 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,07 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Daiken einen Umsatz von 2,61 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at