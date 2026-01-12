|
12.01.2026 06:31:29
Daiken hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Daiken hat am 09.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,67 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,04 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daiken in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,91 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,73 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!