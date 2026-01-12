Daiken hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Daiken hat am 09.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,67 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,04 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daiken in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,91 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,73 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at