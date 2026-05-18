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18.05.2026 06:31:29
DAIKEN MEDICAL gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
DAIKEN MEDICAL präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,85 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,89 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 2,41 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,29 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 32,12 JPY. Im Vorjahr hatte DAIKEN MEDICAL 38,21 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,41 Prozent auf 10,29 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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