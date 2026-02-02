DAIKEN MEDICAL stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

DAIKEN MEDICAL hat am 30.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,45 JPY. Im Vorjahresviertel hatte DAIKEN MEDICAL 12,13 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 2,82 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,75 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

