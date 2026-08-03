DAIKEN MEDICAL stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

DAIKEN MEDICAL hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,83 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 7,50 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DAIKEN MEDICAL in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,31 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,44 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,50 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at