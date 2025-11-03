|
DAIKEN MEDICAL: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
DAIKEN MEDICAL präsentierte am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,32 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DAIKEN MEDICAL ein EPS von 11,11 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 2,56 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,52 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
