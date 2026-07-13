Daiken: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Daiken hat am 10.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.05.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 5,58 JPY gegenüber 0,350 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,76 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at