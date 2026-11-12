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12.11.2026 06:31:28
DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 136,93 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY 8,12 JPY je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 115,78 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 52,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY einen Umsatz von 75,76 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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