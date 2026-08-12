DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 59,61 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 16,67 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 97,61 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 74,73 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at