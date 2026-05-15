DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY hat sich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 46,58 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -19,600 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 98,57 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 86,67 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 93,01 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 17,48 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 331,11 Milliarden JPY – ein Plus von 10,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY 299,80 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at