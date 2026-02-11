|
DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 21,64 JPY. Im Vorjahresviertel waren -2,800 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 82,04 Milliarden JPY gegenüber 75,98 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
