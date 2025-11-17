|
Daiki Axis: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Daiki Axis lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 4,56 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Daiki Axis ein Ergebnis je Aktie von -2,420 JPY vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daiki Axis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,36 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 10,91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
