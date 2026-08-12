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12.08.2026 06:31:29
Daiki Axis präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Daiki Axis gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 12,57 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -20,720 JPY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daiki Axis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,33 Milliarden JPY im Vergleich zu 10,70 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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