Daiki Axis: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Daiki Axis präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 11,50 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -4,560 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,73 Prozent auf 12,01 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at