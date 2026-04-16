Daikin-Aktie im Turbomodus nach Einstieg von Elliott Management

Die Daikin-Aktie reagiert mit einem kräftigen Kurssprung auf den Einstieg des aktivistischen Investors Elliott. Anleger setzen auf Reformen und eine Aufholjagd bei der Bewertung.

• Elliott sieht Daikin als "deutlich unterbewertet" und fordert Reformen• Analysten sehen rund 10 Prozent weiteres Aufwärtspotenzial• Aktie erreicht neues 52-Wochen-Hoch

Elliott steigt ein und fordert Veränderungen

Die Aktie des japanischen Klimaanlagenherstellers Daikin hat am Donnerstag kräftig zugelegt, nachdem der aktivistische Investor Elliott Investment Management seinen Einstieg bekannt gemacht hat. In Tokio kletterte das Papier zwischenzeitlich um rund 14 Prozent und markierte bei 23,065 Yen ein neues 52-Wochen-Hoch. Zum Handelsschluss stand noch ein Plus von 9,09 Prozent bei 22,090 Yen an der Tafel.

Elliott begründete sein Engagement mit einer klaren Unterbewertung: Die Beteiligung spiegele die Überzeugung wider, dass Daikins "marktführende Geschäfte und die beeindruckende langfristige Wachstumsbilanz vom Markt deutlich unterbewertet werden", wie der Investor laut CNBC erklärte.

Zugleich will Elliott aktiv auf Veränderungen drängen. Konkret geht es um Maßnahmen zur Margensteigerung, eine Verbesserung der Aktionärsrenditen sowie eine Überprüfung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Bereichen. Auch Bloomberg berichtet, dass Elliott "konstruktiv mit dem Unternehmen zusammenarbeiten" wolle, um die Profitabilität zu steigern und die Bewertungslücke zu schließen.

Bewertungslücke und wachsender Druck auf Japans Konzerne

Der Einstieg kommt nicht zufällig. Laut Nikkei hält Elliott rund 3 Prozent an Daikin. Während Wettbewerber wie Mitsubishi Electric oder Hitachi zuletzt deutlich zulegen konnten, hinkte Daikin bislang hinterher. Der aktivistische Vorstoß trifft zudem auf ein Umfeld, in dem Investoren zunehmend Druck auf japanische Unternehmen ausüben, ihre Kapitalrendite zu verbessern.

Marktbeobachter sehen darin einen möglichen Wendepunkt. Analyst Satoshi Taninaka von SMBC Nikko erklärte laut Bloomberg, dass eine stärkere Kapitalmarktkommunikation dazu beitragen könnte, Investoren "zu einer Neubewertung der Aktie zu bewegen".

Fundamentale Treiber bleiben intakt

Operativ profitiert Daikin weiterhin von strukturellem Wachstum. Die Nachfrage nach Klimaanlagen und Kühlsystemen steigt, nicht zuletzt durch den Boom beim Bau von Rechenzentren und zunehmende Hitzewellen. Bloomberg Intelligence erwartet insbesondere in den USA weiteres Wachstum durch Kühlungslösungen für Datenzentren.

Allerdings steht das Unternehmen auch vor Herausforderungen. So verwies Daikin zuletzt auf mögliche Belastungen durch US-Zölle, die das operative Ergebnis beeinträchtigen könnten. Zudem läuft in den USA eine Klage wegen mutmaßlicher Preisabsprachen, wie das Unternehmen selbst mitteilte.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Trotz der jüngsten Kursrally bleibt aus Sicht der Analysten Luft nach oben. Vier von TipRanks erfasste Bewertungen sprechen sich klar für die Aktie aus, es gibt weder Halte- noch Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 24,344 Yen und damit rund 10 Prozent über dem aktuellen Niveau.

Der Einstieg von Elliott dürfte die Diskussion über Strategie und Kapitalallokation bei Daikin nun deutlich beschleunigen. Für Anleger rückt damit die Frage in den Fokus, ob es dem Konzern gelingt, die identifizierte Bewertungslücke tatsächlich zu schließen.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at