DAIKIN INDUSTRIES: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

DAIKIN INDUSTRIES hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,17 USD. Im Vorjahresquartal hatte DAIKIN INDUSTRIES ebenfalls ein EPS von 0,170 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat DAIKIN INDUSTRIES 8,60 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,61 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,620 USD, nach 0,590 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 33,28 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte DAIKIN INDUSTRIES 31,17 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at