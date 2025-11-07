DAIKIN INDUSTRIES gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

DAIKIN INDUSTRIES hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,58 Milliarden USD – ein Plus von 3,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DAIKIN INDUSTRIES 8,32 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at