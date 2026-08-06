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06.08.2026 06:31:29
DAIKIN INDUSTRIES hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
DAIKIN INDUSTRIES hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 USD, nach 0,190 USD im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,64 Prozent auf 8,95 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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