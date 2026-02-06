DAIKIN INDUSTRIES präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DAIKIN INDUSTRIES hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Mit einem EPS von 0,08 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als DAIKIN INDUSTRIES mit 0,080 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz wurde auf 7,71 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,22 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at