05.02.2026 06:31:28
Daikin Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Daikin Industries äußerte sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 117,61 JPY. Im Vorjahresviertel waren 119,72 JPY je Aktie erzielt worden.
Daikin Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1 187,53 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1 100,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
