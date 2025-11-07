Daikin Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Daikin Industries hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 271,18 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 302,47 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Daikin Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1 264,98 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1 242,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at