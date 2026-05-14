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14.05.2026 06:31:29
Daikin Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Daikin Industries ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Daikin Industries die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 272,70 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 266,55 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz wurden 1 348,71 Milliarden JPY gegenüber 1 159,11 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 939,92 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 904,27 JPY erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 5 015,04 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Daikin Industries 4 752,34 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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