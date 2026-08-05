Daikin Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Daikin Industries hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 280,60 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 278,43 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 1 426,81 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 17,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1 213,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at