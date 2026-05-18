DAIKO DENSHI TSUSHIN legte Quartalsergebnis vor

DAIKO DENSHI TSUSHIN hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 68,59 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 73,37 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,29 Prozent auf 11,93 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte DAIKO DENSHI TSUSHIN 12,21 Milliarden JPY umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 113,99 JPY beziffert, während im Vorjahr 129,89 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 42,50 Milliarden JPY, gegenüber 42,69 Milliarden JPY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 0,44 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at