DAIKO DENSHI TSUSHIN präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DAIKO DENSHI TSUSHIN äußerte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 45,07 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DAIKO DENSHI TSUSHIN noch ein Gewinn pro Aktie von 44,74 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat DAIKO DENSHI TSUSHIN mit einem Umsatz von insgesamt 11,23 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,34 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at