DAIKO DENSHI TSUSHIN verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DAIKO DENSHI TSUSHIN präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 10,50 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 12,81 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,65 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,10 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at