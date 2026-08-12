DAIKO DENSHI TSUSHIN veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

DAIKO DENSHI TSUSHIN hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,97 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -9,840 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,49 Prozent auf 9,22 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,09 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at