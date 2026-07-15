DAIKO TSUSAN hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

DAIKO TSUSAN ließ sich am 14.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DAIKO TSUSAN die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 29,75 JPY gegenüber 31,85 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 4,93 Milliarden JPY, gegenüber 5,07 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,69 Prozent präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 171,69 JPY. Im letzten Jahr hatte DAIKO TSUSAN einen Gewinn von 153,09 JPY je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 1,17 Prozent auf 21,98 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 21,73 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at