DAIKO TSUSAN mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

DAIKO TSUSAN hat am 10.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 28.02.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 54,30 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 42,42 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,55 Prozent auf 6,05 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,34 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at