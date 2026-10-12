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12.10.2026 06:31:29
DAIKO TSUSAN: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
DAIKO TSUSAN hat am 09.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.
Es stand ein EPS von 49,13 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DAIKO TSUSAN noch ein Gewinn pro Aktie von 31,39 JPY in den Büchern gestanden.
DAIKO TSUSAN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,54 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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