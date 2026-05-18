DAIKOKU DENKI: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

DAIKOKU DENKI präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 70,36 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -24,410 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

DAIKOKU DENKI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,72 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 395,60 JPY beziffert, während im Vorjahr 526,84 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 54,34 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 57,42 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at