DAIKOKU DENKI legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

DAIKOKU DENKI hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 87,40 JPY. Im letzten Jahr hatte DAIKOKU DENKI einen Gewinn von 158,89 JPY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 12,21 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 18,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DAIKOKU DENKI 15,04 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at