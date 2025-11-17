DAIKOKU DENKI vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

DAIKOKU DENKI präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 158,89 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 157,32 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,04 Milliarden JPY – eine Minderung von 5,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15,87 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at